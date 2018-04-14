Салихамиджич прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с Роббеном и Рибери

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб предложил новые контракты вингерам Арьену Роббену и Франку Рибери.

"У нас был разговор с Франком и Арьеном. Им были предложены контракты до 30 июня 2019 года. В ближайшее время они дадут нам ответ" - цитирует Салихамиджича официальный твиттер клуба.

Напомним, что действующие соглашения 34-летнего Роббена и 35-летнего Рибери с "Баварией" истекают по окончании нынешнего сезона.

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