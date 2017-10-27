Салихамиджич прокомментировал трансфер Андерссона

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Салихамиджич прокомментировал трансфер Андерссона

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич дал комментарии по поводу приобретения мюнхенским клубом полузащитника "Хельсингборга" Алекса Тимосси Андерссона.

"Андерссон - очень талантливый футболист и мы убеждены, что у него получится в "Баварии". Он будет продолжать набираться опыта в родном "Хельсингборге" и развиваться в привычной обстановке" - цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

Напомним, что "Бавария" после подписания контракта с 16-летним Андерссоном отправила его в аренду в "Хельсингборг" до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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