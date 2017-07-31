Салихамиджич занял пост спортивного директора "Баварии"

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Салихамиджич занял пост спортивного директора "Баварии"

Хасан Салихамиджич стал новым спортивным директором "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

40-летний босниец заключил с мюнхенским клубом трехлетнее соглашение. Сегодня он был официально представлен в новой должности.

Напомним, что Салихамиджич был игроком "Баварии" с 1998 по 2007 год. За это время он сыграл 365 матчей и забил 47 голов.

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