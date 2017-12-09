Салинас жёстко раскритиковал Криштиану Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

Салинас жёстко раскритиковал Криштиану Роналду

Экс-форвард "Барселоны" и "Атлетико" Хулио Салинас подверг жёсткой критике нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

55-летний бывший футболист остался крайне недоволен заявлением португальца, который назвал себя лучшим игроком в истории.

"То, что ты хороший игрок, не означает, что ты лучший, потому что тебе не повезло играть в одно время с великим Месси. Честно говоря, не думаю, что ты находишься среди лучших игроков в истории футбола, так как было много тех, кто тебя бы обошёл. Утешай себя своими "Золотыми мячами" (часть из которых ты не заслужил)" - написал Салинас в своём твиттере.

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комментарии
Петя @

кто это фуфло чтоб критиковать Роналду? На себя пускай смотрит.

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РМ

Ахахахахаха барсуки они такие ранимые...

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пизда едет верхом на роналду-пидоре

спермак спермак еще один спермак

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LM

Ахахахахаха спермяки такие конченые...

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Дибала ездит на месси верхом

кто о чем, а барсуки опять про сперму

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LM

ой блядь, на этой ветке только вы уродцы стонете, я вообщето за Ювентус болею.

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