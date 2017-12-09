Салинас жёстко раскритиковал Криштиану Роналду

Экс-форвард "Барселоны" и "Атлетико" Хулио Салинас подверг жёсткой критике нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

55-летний бывший футболист остался крайне недоволен заявлением португальца, который назвал себя лучшим игроком в истории.

"То, что ты хороший игрок, не означает, что ты лучший, потому что тебе не повезло играть в одно время с великим Месси. Честно говоря, не думаю, что ты находишься среди лучших игроков в истории футбола, так как было много тех, кто тебя бы обошёл. Утешай себя своими "Золотыми мячами" (часть из которых ты не заслужил)" - написал Салинас в своём твиттере.

Не пропустите: Роналду: "Я хочу попросить болельщиков верить в нас". | http://soccernews.ru