Салли Мунтари подписал контракт с испанским клубом
"Альбасете" на своём официальном сайте объявил о переходе известного ганского полузащитника Салли Мунтари.
34-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с испанским клубом контракт до лета 2019 года.
Мунтари прославился выступлениями за "Удинезе", "Портсмут", "Интер", "Сандерленд", "Милан", "Аль-Иттихад", "Пескару" и "Депортиво".
Хавбек не выходил на поле в официальных матчах с 29 апреля 2018 года.
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