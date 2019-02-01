Салли Мунтари подписал контракт с испанским клубом

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Салли Мунтари подписал контракт с испанским клубом

"Альбасете" на своём официальном сайте объявил о переходе известного ганского полузащитника Салли Мунтари.

34-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с испанским клубом контракт до лета 2019 года.

Мунтари прославился выступлениями за "Удинезе", "Портсмут", "Интер", "Сандерленд", "Милан", "Аль-Иттихад", "Пескару" и "Депортиво".

Хавбек не выходил на поле в официальных матчах с 29 апреля 2018 года.

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