Саломон Калу продолжит карьеру в Бразилии
"Ботафого" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего "Герты" Саломона Калу.
34-летний футболист перешёл в бразильский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до конца 2021 года.
Ивуариец в составе "Одинокой звезды" будет играть вместе с известным японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Калу выступал за "Герту" с августа 2014 года, сыграл 172 матча, забил 53 гола и сделал 16 ассистов.
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