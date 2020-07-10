Саломон Калу продолжит карьеру в Бразилии

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Саломон Калу продолжит карьеру в Бразилии

"Ботафого" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего "Герты" Саломона Калу.

34-летний футболист перешёл в бразильский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до конца 2021 года.

Ивуариец в составе "Одинокой звезды" будет играть вместе с известным японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Калу выступал за "Герту" с августа 2014 года, сыграл 172 матча, забил 53 гола и сделал 16 ассистов.

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