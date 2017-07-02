Саломонссон: "Мне приятна информация об интересе "Спартака"

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Саломонссон: "Мне приятна информация об интересе "Спартака"
Защитник "Гетеборга" Эмиль Саломонссон заявил, что он был бы не прочь перейти в "Спартак".

"Слухи об интересе такого клуба всегда очень приятны. Они добавляют мне уверенность в своих силах. Однако, я не знаю соответствуют ли эти слухи действительности", - приводит слова Саломонссона Expressen.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за 28-летнего Саломонссона около одного миллиона евро.

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