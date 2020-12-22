Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в "Роме"

Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу близок к переходу в "Рому".

По информации Gazzetta dello Sport, руководство римлян не удовлетворены игрой, которую показывают Пау Лопес и Антонио Миранте. Планируется совершить перестановки на позиции вратаря: Лопеса в январе отдают в аренду, а на его место будут пробовать купить Сиригу.