Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в "Роме"

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Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в "Роме"Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу близок к переходу в "Рому".

По информации Gazzetta dello Sport, руководство римлян не удовлетворены  игрой, которую показывают Пау Лопес и Антонио Миранте. Планируется совершить перестановки на позиции вратаря: Лопеса в январе отдают в аренду, а на его место будут пробовать купить Сиригу.

Напомним, итальянец перешел в стан "быков" из ПСЖ и провел за клуб 131 матч, пропустив при этом 186 голов. Контракт игрока с "Торино" истекает летом 2022 года.

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