Самарские власти хотят сократить финансирование "Крыльев Советов"

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Самарские власти хотят сократить финансирование "Крыльев Советов"

Заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов рассказал о намерениях властей сократить долю государственных денег в финансировании "Крыльев Советов".

При этом чиновник отметил, что в целом годовой бюджет клуба останется на прежнем уровне - около 1,6 миллиарда рублей. В правительстве региона рассчитывают на привлечение частных инвесторов.

"Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьёзно снизить финансовую нагрузку на область. Задача для нас на следующий год - достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую - частные партнёры", - сказал Фетисов.

По итогам 16 туров "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 18 очков.

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