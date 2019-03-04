Самарский кондитерский комбинат поздравил звезду "Челси" с днем рождения

Теги челсиантонио рюдигер

Самарский кондитерский комбинат поздравил звезду "Челси" с днем рождения

Самарский булочно-кондитерский комбинат изготовил торт по заказу "Челси" для немецкого защитника Антонио Рюдигеру, которому 3 марта исполнилось 26 лет.

"Партнер "Крыльев Советов" Самарский булочно-кондитерский комбинат выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу "Челси" для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа", – говорится в твиттере cамарского клуба.

26-летний Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 80 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на игроков "Арсенала" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"

Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов