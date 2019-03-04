Самарский кондитерский комбинат поздравил звезду "Челси" с днем рождения

Самарский булочно-кондитерский комбинат изготовил торт по заказу "Челси" для немецкого защитника Антонио Рюдигеру, которому 3 марта исполнилось 26 лет.

"Партнер "Крыльев Советов" Самарский булочно-кондитерский комбинат выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу "Челси" для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа", – говорится в твиттере cамарского клуба.

26-летний Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 80 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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