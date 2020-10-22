Самая интересная вывеска оказалась самой скучной: обескровленный "Ливерпуль" дожал "Аякс" в матче Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" подходил к матчу против "Аякса" в Амстердаме на фоне многочисленных потерь. Из-за различных травм и болезни команда Юргена Клоппа потеряла Алиссона, ван Дейка, Алькантару, Матипа и Окслейд-Чемберлейна, поэтому в стартовом составе нашлось место даже Кертису Джонсу. В центре обороны пару Гомесу составил Фабиньо. Эрик Тен Хаг же мог рассчитывать на всех своих футболистов, однако через десять минут после старта поединка он из-за повреждения потерял Кудуса. Вместо него на поле вышел Промес. "Ливерпуль" сразу захватил контроль над мячом и территорией, однако в первой половине первого тайма "Аякс" выглядел настойчивее. Особую остроту у ворот гостей это не приносило (за исключением удара Лопеса головой с острого угла в руки Адриану), однако хозяева регулярно обостряли игру в штрафной – а вот мерсисайдцы этим похвастаться не могли. В конце концов, после нескольких панических ситуаций, амстердамцы создали дебютный момент во встрече – это Гравенберх на 21-й минуте завершил контратаку со скидкой Тадича ударом метров с 20-ти. Мяч прошел рядом с левой стойкой!

Постепенно гости стали выравнивать игру, но было заметно, что подопечные Клоппа находятся не в своей тарелке. Юрген дал указание Хендерсону разминаться уже в середине первого тайма, а на 33-й минуте его команда лишь чудом не пропустила: Промес ворвался в штрафную и отдал передачу на правый край Нересу, а тот покатил на линию вратарской – оттуда Квинси пробил в касание, но Адриан парировал ногой! Казалось, вот-вот "Аякс" дожмет чемпиона Англии, однако уже на 35-й минуте счет открыл "Ливерпуль": Мане после вбрасывания из аута продрался на левый край штрафной и нанес удар, мяч срезался с ноги, а Тальяфико при попытке выбить "ядро" срезал его в собственные ворота – 0:1! Конец первого тайма оказался веселым. "Ливерпуль" пытался дожать соперника и едва не забил на 40-й минуте в результате смещения Робертсона по диагонали через все поле к штрафной. В завершении эпизода Энди выкатил пас на правый край под удар Салаха, однако его выстрел в последний момент накрыл Мазрауи. "Аякс" ответил на 43-й выходом Тадича один на один – Душан перебросил Адриана, но Фабиньо сумел выбить мяч с линии ворот! Мерсисайдцы сразу провели контрвыпад с врыванием Мане на левый фланг штрафной и прострелом – Схюрс чудом не срезал его в собственные ворота! В конце концов, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе "Ливерпуля".

В раздевалке Юрген Клопп снял с игры Джонса, бросив в бой Хендерсона. "Аякс" же прогнозируемо начал второй тайм с агрессии, уже на 46-й минуте организовав атаку с ударом Классена в штангу. На 52-й минуте Схюрс едва не забил с центра поля, воспользовавшись выходом Адриана из ворот, а на 58-й быстрый контрвыпад хозяев завершился еще одним выстрелом Классена – на этот раз Адриан парировал. Между этими эпизодами было только доминирование амстердамцев, хотя гости имели несколько неплохих подач в штрафную – одну из них замыкал Фирмино, но удар оказался очень неточным. Встревоженный Клопп решил пойти на радикальный шаг, сняв на 60-й минуте все свое звездное атакующее трио – вместо Салаха, Мане и Фирмино вышли Минамино, Шакири и Жота. Середина второго тайма оказалась равной. Мерсисайдцы могли добить "Аякс" на 70-й и 74-й минутах – в первом случае удар Шакири из-за пределов штрафной потянул Онана, а во втором замыкания Вейналдума с углового прошло над перекладиной. Амстердамцы огрызнулись на 71-й дальним выстрелом Схюрса, который в створ не попал. Вот, собственно, и вся острота в этот период. В общем, стало заметно, что "Аякс" начинает нервничать, а "Ливерпуль" все чаще ловил соперника на контратаках. В конце концов, по такому футболу Эрик Тен Хаг решил бросить в бой Траоре и Хунтелаара – оба вышли на 84-й минуте. "Аякс" начал игру в два защитника.

Эндшпиль встречи, однако, не порадовал каким-то нашествием, если угодно – навалом, на ворота. Все, что создали амстердамцы в основное время – это замыкания подачи головой в исполнении Траоре метров с восьми в руки Адриану. "Ливерпуль" еще и постоянно в контратаки убегал. На 90+1-й минуте они могли вылиться в гол, однако Вейналдум запорол выход один на один с Онаной, а Минамино не смог переиграть голкипера с острого угла. "Аякс" имел шанс спастись в компенсированное время после неудачного выноса Адриана, но Эккеленкамп с отскока выстрелил над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Ливерпуля". Таким образом, мерсисайдцы набрали три очка и вместе с "Аталантой" возглавили группу D – бергамаски выше благодаря лучшей разнице голов. "Аякс" и "Мидтюлланд" замыкают квартет с нулем зачетных баллов!

Команды разочаровали – ни больше и ни меньше!

И "Ливерпуль", и "Аякс" провели необычно слабый матч. Чего только стоит показатель точности передач – в обоих всего по 75%. Такого, пожалуй, даже в низах РПЛ не встретишь. При этом команды не наиграли на большее, чем один гол, а мерсисайдцы еще и необычно сильно упали на левый фланг – оттуда проходило 57% атак "красных". Это немного неадекватно, как для уровня ЛЧ. "Ливерпуль" мог бы оправдаться кадровой ситуацией, но по факту с неосновных футболистов в основу попали только Джонс (его поменяли после перерыва), Адриан и Милнер. Ну, и Фабиньо перевели в центр обороны. Тем не менее, "Ливерпуль" явно заслуживал пропустить, а вот заслуживали ли гости победить – тот еще вопрос. Команда Юргена Клоппа провела считанное количество хороших позиционных атак, а значительные отрезки игры на "Йохан Кройфф Арене" вообще оказались провальными. Это не уровень чемпиона Англии, хотя о каком уровне можно говорить, когда поединок стал первым "сухим" за шесть матчей? Слабо! Амстердамцев может оправдать досрочное завершение предыдущего чемпионата, в результате которого футболисты слишком долго оставались без футбола – из стран Бенилюкса только амстердамцы и "Брюгге" попали в ЛЧ (и только бельгийцы выиграли), а у французов два поражения и ничья (даже ПСЖ проиграл) в первом туре. Впрочем, стоит помнить, что сезон для всех этих команд начался еще в августе, а на дворе – почти ноябрь. Команды играют уже три месяца, но насколько это много после паузы в полгода? Похоже, в формате еврокубков настолько длительная пауза таки имеет определенное значение, ведь уровень соперников принципиально другой. Так или иначе, "Аякса" как агрессивного коллектива с реальными шансами на победу хватило минут на 50. Дальше все очень плохо! Мы специально выбрали этот матч для просмотра, так как он считался самым интригующим и атакующим по вывеске, а получилось то, что получилось!