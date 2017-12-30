Самба Соу продлил соглашение с "Динамо"

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Самба Соу продлил соглашение с "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о продлении соглашения с хавбеком Самбой Соу.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва информирует о продлении контракта с хавбеком Самбой Соу. Малиец пришёл в наш клуб только летом, но за такой короткий срок успел стать любимцем динамовских трибун. На счету 28-летнего опорного хавбека 15 игр за клуб" - сказали в пресс-службе клуба.

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