Самба Соу продлил соглашение с "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о продлении соглашения с хавбеком Самбой Соу.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва информирует о продлении контракта с хавбеком Самбой Соу. Малиец пришёл в наш клуб только летом, но за такой короткий срок успел стать любимцем динамовских трибун. На счету 28-летнего опорного хавбека 15 игр за клуб" - сказали в пресс-службе клуба.

Читайте также: "Динамо" объявило о продлении контракта с Ташаевым. | http://soccernews.ru