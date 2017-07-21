Самба стал игроком "Астон Виллы"

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Самба стал игроком "Астон Виллы"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Кристофером Самбой.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2018 года. 33-летний конголезец являлся свободным агентом, поэтому достался бирмингемскому клубу бесплатно.

Последним клубом Самбы был греческий "Панатинаикос". Также он известен по выступлениям за "Блэкберн", "Анжи" и московское "Динамо".

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