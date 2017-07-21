Самба стал игроком "Астон Виллы"
"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Кристофером Самбой.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2018 года. 33-летний конголезец являлся свободным агентом, поэтому достался бирмингемскому клубу бесплатно.
Последним клубом Самбы был греческий "Панатинаикос". Также он известен по выступлениям за "Блэкберн", "Анжи" и московское "Динамо".
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|Фулхэм
|46
|80
|7
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|46
|75
|8
|Норвич Сити
|46
|70
|9
|Дерби Каунти
|46
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|Брентфорд
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|Престон Норт Энд
|46
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|12
|Кардифф Сити
|46
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|Астон Вилла
|46
|62
|14
|Барнсли
|46
|58
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|46
|58
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|17
|Бристол Сити
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|46
|53
|19
|Бирмингем Сити
|46
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|Бертон Альбион
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|52
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|Ноттингем Форест
|46
|51
|22
|Блэкберн Роверс
|46
|51
|23
|Уиган Атлетик
|46
|42
|24
|Ротерхэм Юнайтед
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|23