Самедов: "Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан"

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Самедов: "Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан"Полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что вратарь национальной команды Игорь Акинфеев должен справиться с критикой, которая обрушилась на него после матчей Кубка Конфедераций.

"Игорь столько лет играет за сборную и столько тащит, что тут даже объяснять ничего не нужно. Это человек, на которого всегда можно положиться, лидер и капитан. Гол от Мексики? Так бывает в жизни. Кто-то отдает неточный пас, кто-то в пустые ворота не забивает, ошибки случаются. Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан.

Игорь – сильный человек. Он справится с критикой, все будет нормально", - сказал он. 

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