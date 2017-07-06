Самедов: "Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан"
Полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что вратарь национальной команды Игорь Акинфеев должен справиться с критикой, которая обрушилась на него после матчей Кубка Конфедераций.
"Игорь столько лет играет за сборную и столько тащит, что тут даже объяснять ничего не нужно. Это человек, на которого всегда можно положиться, лидер и капитан. Гол от Мексики? Так бывает в жизни. Кто-то отдает неточный пас, кто-то в пустые ворота не забивает, ошибки случаются. Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан.
Игорь – сильный человек. Он справится с критикой, все будет нормально", - сказал он.
Читайте: "Реал" заинтересовался одним из открытий Кубка Конфедераций | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Агент Павона: "Есть предложение "Зенита", но сделке мешают разногласия по форме оплаты"
-
Миранда: "Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов"
-
Два французских клуба интересуются Муниром
-
Хавбек "Челси" Чалоба близок к переходу в "Уотфорд"
-
Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"
-
"Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату
-
Сиригу рассказал о причинах ухода из ПСЖ
-
Боатенг вернулся в общую группу
-
Весной Слуцкий мог стать тренером "Краснодара"
-
Хименес: "Буду рад переехать в Англию"
-
Конти пройдет медобследование в "Милане"
-
"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто
-
Четырех футболистов одного из бразильских клубов уволили за мастурбацию
-
Тульский "Арсенал" продлил аренду Сунзу
-
"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши
-
"Сток Сити" хочет купить хавбека "Манчестер Сити" Делфа
-
Санчес готов остаться в "Арсенале", если ему повысят зарплату
-
В ближайшее время "Атлетико" сделает предложение по Диего Косте
-
"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина
-
Хавбек "Милана" Куцка может перейти в "Трабзонспор"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1