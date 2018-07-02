Самедов: "Безусловно, это самая крутая победа в нашей жизни"

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Самедов: "Безусловно, это самая крутая победа в нашей жизни"

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями после выхода своей команды в четвертьфинал ЧМ-2018.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти одолели сборную Испании.

"План на игру выполнить удалось. Испанцы со всеми соперниками играют в контроль, имеют большое преимущество во владении. Надо было терпеть, тренер так и сказал, и мы справились. Безусловно, это самая крутая победа в нашей жизни. Дальше четвертьфинал, будем готовиться" - сказал Самедов.

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