Самедов: "Безусловно, это самая крутая победа в нашей жизни"

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями после выхода своей команды в четвертьфинал ЧМ-2018.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти одолели сборную Испании.

"План на игру выполнить удалось. Испанцы со всеми соперниками играют в контроль, имеют большое преимущество во владении. Надо было терпеть, тренер так и сказал, и мы справились. Безусловно, это самая крутая победа в нашей жизни. Дальше четвертьфинал, будем готовиться" - сказал Самедов.

Не пропустите: Кадыров поздравил Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru