Самедов близок к переходу в "Рубин"
Полузащитник Александр Самедов, скорее всего, продолжит карьеру в "Рубине", сообщают российские СМИ.
35-летний футболист, который является свободным агентом, ведёт переговоры с казанским клубом о заключении однолетнего контракта.
"Рубин" переключил внимание на Самедова после сорвавшегося перехода из "Спартака" Александра Ломовицкого, который выбрал тульский "Арсенал".
Последним клубом атакующего хавбека были "Крылья Советов", за полсезона в Самаре он сделал 3 ассиста в 9 матчах.
Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива". | http://soccernews.ru
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