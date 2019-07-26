Самедов близок к переходу в "Рубин"

Полузащитник Александр Самедов, скорее всего, продолжит карьеру в "Рубине", сообщают российские СМИ.

35-летний футболист, который является свободным агентом, ведёт переговоры с казанским клубом о заключении однолетнего контракта.

"Рубин" переключил внимание на Самедова после сорвавшегося перехода из "Спартака" Александра Ломовицкого, который выбрал тульский "Арсенал".

Последним клубом атакующего хавбека были "Крылья Советов", за полсезона в Самаре он сделал 3 ассиста в 9 матчах.

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