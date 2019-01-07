Самедов будет играть в "Крыльях Советов" до конца сезона

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Самедов будет играть в "Крыльях Советов" до конца сезона

Александр Самедов перешел в "Крылья Советов". Об этом сообщил директор по развитию клуба.

"Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях.

Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор.

Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло", - сказал директор.

Ранее стало известно, что Самедов расторг контракт со "Спартаком". Самедов всю свою карьеру провел, выступая за московские клубы

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