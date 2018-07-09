Самедов: "Чемпионат Мира – турнир всей моей жизни"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от Чемпионата Мира и рассказал, когда принял решение закончить карьеру в стане национальной команды.

"Я говорил это до начала чемпионата и могу повторить сейчас – это турнир всей моей жизни. Я уверен, что такого больше никогда не будет – в моей карьере точно. Не было и не будет.

Решение о завершении карьеры в сборной принял еще до начала чемпионата мира. Мы сели и поговорили с женой. Пришли к такому решению. Так что я изначально знал, что этот турнир – последний для меня в составе сборной", – приводят слова Самедова российские СМИ.

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