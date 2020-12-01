Самедов дал прогноз на матч "Локомотив" - "Зальцбург"

Бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом".

"Локомотив" в Лиге чемпионов играет более-менее, так что есть хороший шанс при победе выйти на второе место, если "Бавария" победит "Атлетико". В любом случае сегодня можно окончательно попытаться и утвердить шансы на попадание в Лигу Европы. Надо опасаться австрийцев, "Зальцбург" хорошая команда даже несмотря на то, что занимают последнее место, они неплохо выглядят. Сегодня будет непростой матч, шансы 50 на 50, потому что команды равные по силам. Все будут в одинаковых условиях и для обеих команд это важный матч. Единственное, "Локомотиву" может помочь то, что это домашняя игра, поддержка болельщиков", - цитирует игрокам "СЭ".

Матч "Локомотив" - "Зальцбург" запланирован на 1 декабря. Начало встречи - в 20:55 (мск).

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