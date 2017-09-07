Самедов: "Для меня Каррера не изменился"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о том, как команда переживает провальный старт чемпионата.

"Для меня Каррера не изменился. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды", - сказал он.

Напомним, что после восьми туров "Спартак" идет на девятом месте.

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