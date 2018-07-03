Самедов: "Эмоции абсолютно непередаваемые, но никакой эйфории нет"

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от победы своей команды над Испанией в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа - другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали все для успеха и добились его. Эмоции абсолютно непередаваемые. Но никакой эйфории нет. Нам нужно вести себя приземленно и со всей серьезностью готовиться к четвертьфиналу", - цитируют 33-летнего хавбека Известия.

Напомним, Хорватия может лишиться ключевого игрока перед игрой с Россией. | soccernews.ru