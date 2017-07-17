Самедов: "Если попадется "Манчестер Юнайтед" - будет хорошо"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов рассказал, кого бы он хотел видеть в соперниках своей команды в Лиге Чемпионов.

"Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Думаю, не стоит смотреть на хорошую статистику противостояния "Спартака" с английскими командами в 90-е годы. Сейчас англичане совершенно другие, сильно прибавили. Конечно, хотелось бы обыграть условный "Челси". Но если попадется "Манчестер Юнайтед" - тоже будет хорошо", - цитирует 32-летнего хавбека Спорт-FM.

Напомним, "Спартак" заинтересовался хавбеком "Челси". | soccernews.ru