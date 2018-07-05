Самедов: "Есть понимание, что за команда - Хорватия"

Полузащитник сборной России Александр Самедов дал комментарий по предстоящему матчу своей команды в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира против Хорватии.

"Вчера посмотрели видео. Есть понимание, что за команда. Но и так понимаем, что Хорватия высокого уровня. Предстоит тяжелый матч. Про арбитра ничего не могу сказать. Много карточек? Значит, будем играть аккуратнее. Чемпионат Мира, начинается плей-офф. Нам надо пройти дальше, а кто что считает - неважно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть. Будем разбирать соперника. Сегодня готовились, еще есть завтра", -приводит слова 33-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Ташаев верит в победу сборной России над Хорватией. | soccernews.ru