Самедов: "Хорошо поработали и хорошо подготовились"

Полузащитник сборной России Александр Самедов оценил состояние своей команды перед ее стартом на домашнем Чемпионате Мира.

"Мы хорошо поработали, хорошо готовы. Мы не сидим и не загоняемся - а вот если у нас не получится… Мы знаем, чего хотим, и к этому идем", - приводит слова 33-летнего хавбека официальный сайт ФИФА.

Напомним, уже сегодня сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии. | soccernews.ru