Самедов: "Хотел закончить карьеру в "Спартаке"

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Самедов: "Хотел закончить карьеру в "Спартаке"

Известный российский футболист Александр Самедов признался, что покинул "Спартак" не по собственной воле.

В январе 2019 года "красно-белые" расторгли контракт с ветераном и он отправился в самарские "Крылья Советов", где спустя полгода завершил карьеру.

"Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру.

Как бы прекрасно ты себя ни чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести. Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни", - сказал Самедов.

Помимо "Спартака" и "Крыльев" бывший полузащитник выступал за "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России Самедов выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

Не пропустите: Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам. | http://soccernews.ru
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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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