Самедов и Адриано восстановились после травм

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Самедов и Адриано восстановились после травмХавбек Александр Самедов и форвард Луис Адриано вернулись в общую группу футболистов "Спартака".

Сегодня команда проведет тренировку на своей базе в Тарасовке. З

Самедов в этом сезоне чемпионата России еще не выступал, а Адриано забил два мяча в двух матчах со старта сезона.

В третьем туре РФПЛ "Спартак" принимает "Краснодар". Игра состоится 31 июля и начнется в 19.30 по московскому времени.  | http://soccernews.ru

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