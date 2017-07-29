Самедов и Адриано восстановились после травм

Хавбек Александр Самедов и форвард Луис Адриано вернулись в общую группу футболистов "Спартака".

Сегодня команда проведет тренировку на своей базе в Тарасовке. З

Самедов в этом сезоне чемпионата России еще не выступал, а Адриано забил два мяча в двух матчах со старта сезона.

В третьем туре РФПЛ "Спартак" принимает "Краснодар". Игра состоится 31 июля и начнется в 19.30 по московскому времени. | http://soccernews.ru