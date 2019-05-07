Самедов и Ананидзе пропустят остаток сезона

Полузащитники "Крылья Советов" Александр Самедов и Джано Ананидзе не сыграют в оставшихся матчах нынешнего сезона из-за травм, сообщают российские СМИ.

Самедов получил повреждение задней поверхности бедра и выбыл из строя на три-четыре недели. Что касается Ананидзе, то у него ушиб коленного сустава, поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что оба футболиста перешли в самарский клуб из "Спартака" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Ананидзе провел за "Крылья Советов" восемь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На счету 34-летнего Самедова 9 матчей и три голевых паса.

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