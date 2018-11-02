Самедов и Еременко оценили шансы "Спартака" в Кубке России

Полузащитники "Спартака" Александр Самедов и Роман Еременко прокомментировали шансы команды в Кубке России.

"Если говорить о наших шансах в Кубке России, то, судя по прошлому сезону, в этом турнире бывает все", – сказал Самедов.

"Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – выиграли. Имеем все шансы побеждать дальше", - заявил Еременко.

В четвертьфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Уралом".

Первый матч пройдет 5 декабря, ответный - 24 февраля 2019 года.

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" дошел до полуфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил "Тосно".

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