Самедов и Еременко оценили шансы "Спартака" в Кубке России

Теги спартак москваалександр самедовроман еременко

Самедов и Еременко оценили шансы "Спартака" в Кубке России

Полузащитники "Спартака" Александр Самедов и Роман Еременко прокомментировали шансы команды в Кубке России.

"Если говорить о наших шансах в Кубке России, то, судя по прошлому сезону, в этом турнире бывает все", – сказал Самедов.

"Было сложно, как и обычно бывает в Кубке, но главное – выиграли. Имеем все шансы побеждать дальше", - заявил Еременко.

В четвертьфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Уралом". 

Первый матч пройдет 5 декабря, ответный - 24 февраля 2019 года.

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" дошел до полуфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил "Тосно".

Не пропустите: Определились все четвертьфиналисты Кубка России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов