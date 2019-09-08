Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги

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Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги

На матч 22-тура любительской футбольной лиги "Знамя" - "Витязь", в котором выступали Александр Самедов и Роман Павлюченко, пришло посмотреть огромное количество человек.

Напомним, что Самедов перешел в ногинское "Знамя" несколько дней назад. Также в этой команде играю экс-игроки "Спартака" Роман Павлюченко и Александр Шешулов.

Матч закончилась в пользу хозяев встречи - 3:0.

На игре присутствовало 4 тысяч фанатов. При этом арена вмещает всего 2 тысячи зрителей. Люди просто стояли около поля.

А еще: Самедов высказался о вылете "Спартака" из Лиги Европы| http://soccernews.ru
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