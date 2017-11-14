Самедов: "Игра России с Испанией должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться"

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Самедов: "Игра России с Испанией должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться"
Полузащитник сборной России Александр Самедов рассуждает предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

"Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно. Другое дело — как это воплотить в жизнь. С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать", - сказал Самедов в эфире программы "Все на футбол".

Напомним, что матч Россия - Испания начнется сегодня, 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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