Самедов: "Игра России с Испанией должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться"



Полузащитник сборной России Александр Самедов рассуждает предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

"Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно. Другое дело — как это воплотить в жизнь. С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать", - сказал Самедов в эфире программы "Все на футбол".

Напомним, что матч Россия - Испания начнется сегодня, 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию. | http://soccernews.ru