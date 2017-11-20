Самедов: "Играть в Лиге Чемпионов - мечта для каждого футболиста"

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Самедов: "Играть в Лиге Чемпионов - мечта для каждого футболиста"

Вингер московского "Спартака" Александр Самедов рассказал о своих эмоциях от участия в матчах Лиги Чемпионов.

"Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге Чемпионов - мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского "Спартака". Ещё лет 15-20 назад "Спартак" постоянно играл в нём и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге Чемпионов каждый год" - цитирует Самедова официальный сайт УЕФА.

Напомним, что завтра "Спартаку" предстоит домашний матч против "Марибора" в рамках пятого тура группового этапа ЛЧ.

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