Самедов: "Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался после матча седьмого тура чемпионата России против "Локомотива".

"Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения" - сказал 33-летний футболист.

Напомним, что Самедов в течение первого тайма заработал две жёлтые карточки - первую за срыв атаки, а вторую за симуляцию.

Примечательно, что до удаления вингера "Спартак" вёл в два мяча, а в итоге проиграл со счётом 3:4. | http://soccernews.ru