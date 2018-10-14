Самедов: "Кокорин и Мамаев - порядочные ребята"

Полузащитник московского "Спартака" Павел Самедов высказался о ситуации с форвардом питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Очень переживал за ребят и переживаю. Очень неприятно, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство. В первую очередь хочется, чтобы все было по закону, по справедливости.

По жизни я больше с Сашей Кокориным общался, дружил. С Пашей Мамаевым тоже в сборной играли. В первую очередь, это порядочные ребята. Они оступились, да. С них никто не снимает ответственности, но это порядочные люди", - цитирует 34-летнего хавбека Москва24.

Напомним, Кокорин и Мамаев намерены поддерживать форму в СИЗО. | soccernews.ru