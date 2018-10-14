Самедов: "Кокорин и Мамаев - порядочные ребята"

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Самедов: "Кокорин и Мамаев - порядочные ребята"Полузащитник московского "Спартака" Павел Самедов высказался о ситуации с форвардом питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Очень переживал за ребят и переживаю. Очень неприятно, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство. В первую очередь хочется, чтобы все было по закону, по справедливости.

По жизни я больше с Сашей Кокориным общался, дружил. С Пашей Мамаевым тоже в сборной играли. В первую очередь, это порядочные ребята. Они оступились, да. С них никто не снимает ответственности, но это порядочные люди", - цитирует 34-летнего хавбека Москва24.

Напомним, Кокорин и Мамаев намерены поддерживать форму в СИЗО. | soccernews.ru

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Комментарии

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Гуля

Не трогайте Кокорина и Мамаева! Хрыстя Вы попутали что то . Ребята спортсмены они пить беспробудно не могут, они постоянно на тренировках.. Они не обычные ребята которые могут позволить себе всегда. Я уверена, и я отвечаю за свои слова.. Оступились, бывает. Ну простите Вы их народ который за то, что бы посадить их.. Ничего хорошего там,, тем более для них нет... Они еще толком и не выросли. Ответственность чувствуют только когда играют за Россию. Да, так нельзя как они вели себя, конечно нет.. Но зачем так всей страной портить им жизнь! Злость она порождает только зло! Не губите детей! Хрыстя , пацаны вам по возрасту в сыновья годятся.. Зачем чужим детям желать такое, чего врагу то не пожелаешь!

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Гуля

Не трогайте Кокорина и Мамаева! Хрыстя Вы попутали что то . Ребята спортсмены они пить беспробудно не могут, они постоянно на тренировках.. Они не обычные ребята которые могут позволить себе всегда. Я уверена, и я отвечаю за свои слова.. Оступились, бывает. Ну простите Вы их народ который за то, что бы посадить их.. Ничего хорошего там,, тем более для них нет... Они еще толком и не выросли. Ответственность чувствуют только когда играют за Россию. Да, так нельзя как они вели себя, конечно нет.. Но зачем так всей страной портить им жизнь! Злость она порождает только зло! Не губите детей! Хрыстя , пацаны вам по возрасту в сыновья годятся.. Зачем чужим детям желать такое, чего врагу то не пожелаешь!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Порядочные ребята не пьют беспробудно как эти двое, не устраивают драки, не громят вагоны поездов, не бьют копытами все подряд автомобили на стоянках, и не избивают ногами лежачих до крови с ушей!

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Валерий Вахромеев

просто для футболистов поведение Мамаева и Кокорина в их рамках поведения...И считается у них за норму.Я тоже считаю, их просто надо побить...очень хорошо...с травмами головы и других органов...Выживут,значит искупили...Я перевел слова Тарасова...

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Александр

Не знаю как к Вам (тебе) обращаться, не знаю сколько тебе лет и чем ты "дышишь", но скажу одно: у каждого человека без исключения есть в жизни поступки, которых приходится стыдиться. К сожалению. Если у тебя пока все идеально, значит молодой ещё и свое наверстаешь. А посему не суди и не судим будешь.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Пудрь мозги только не мне. Эти ублюдки рано или поздно должны кончить в тюрьме! Вспомни пьянки в Монте-Карло, я ещё тогда сказал, что этих ублюдков надо гнать из футбола.

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