Самедов: "Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего"

Хавбек сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение от Мексики (1:2).

"Мы хотели пройти дальше. Но не получилось. Сегодня, в принципе, игра, как мне казалось, получалась. Но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.

Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Понятно, когда получаешь такие голы - что первый, что второй… Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего" - приводят слова Самедова российские СМИ.

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