Самедов: "Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего"

Теги россияалександр самедовмексика

Самедов: "Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего"

Хавбек сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение от Мексики (1:2).

"Мы хотели пройти дальше. Но не получилось. Сегодня, в принципе, игра, как мне казалось, получалась. Но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.

Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Понятно, когда получаешь такие голы - что первый, что второй… Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего" - приводят слова Самедова  российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Мексика - Россия. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов