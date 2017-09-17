Самедов: "Мне нечего сказать"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов не нашел объяснений ничьей своей команды в игре против "Тосно".

"Я не знаю, что случилось. Не знаю, можно ли связать с матчем в Лиге Чемпионов. Нечего сказать", - приводит слова 33-летнего хавбека "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера стыдится ничьей с "Тосно". | soccernews.ru