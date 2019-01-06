Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает KazFootball.kz.

По информации источника, интерес к 34-летнему россиянину проявляет "Кайрат", который недавно расстался с Андреем Аршавиным, а несколько дней назад потерял ещё и бразильского вингера Изаэлу.

Напомним, что Самедов является свободным агентом, поэтому может перейти в Алма-Атинский клуб бесплатно.

"Спартак" расторг контракт с игроком 5 января и обязался выплатить ему компенсацию в размере полугодовой зарплаты.

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