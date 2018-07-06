Самедов назвал главного фаворита сетки плей-офф ЧМ, в которой оказалась сборная России
Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал главного фаворита сетки плей-офф Чемпионата Мира, в которой оказалась его команда.
"В нашей сетке хорваты - одни из фаворитов турнира. Это сто процентов. У нас в этом плей-офф вообще полностью европейская сетка, не считая Колумбии. И Хорватия в ней однозначный фаворит. Поэтому надо максимально серьезно к ним отнестись",- цитируют 33-летнего хавбека Известия.
Напомним, Бышовец оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ. | soccernews.ru
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