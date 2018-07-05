Самедов назвал главный козырь сборной России

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Самедов назвал главный козырь сборной России

Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал главный козырь национальной команды.

"Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя" - сказал Самедов.

Напомним, что сборная России уже пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, где сыграет с Хорватией.

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