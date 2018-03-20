Самедов назвал игрока "Спартака", который способен заиграть в Европе

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов назвал игрока своей команды, который способен заиграть в Европе.

"У кого из "спартаковцев" есть шанс заиграть в Европе? У Ромки Зобнина есть - выделю его", - приводит слова 33-летнего хавбека "красно-белых" Чемпионат.

В нынешнем сезоне Зобнин сыграл в 11 матчах за "Спартак". Результативными действиями в них он не отметился.

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