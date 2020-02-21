Самедов назвал лидеров сегодняшнего "Спартака"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов рассказал, кто, по его мнению, является лидером в нынешнем составе "красно-белых".

"Прежде всего, это Георгий Джикия. Не зря он капитан команды. Боец, с характером. Способен повести за собой остальных. Зобнин? Рома довольно-таки спокойный в жизни и, скорее, рабочая лошадка, которая должна выполнять свою задачу. Ему не очень комфортно, когда на плечи ложится бремя лидера. Но Джикия и Зобнин, на мой взгляд, как раз и должны быть тем новым российским костяком команды, вокруг которого объединятся остальные. Вот этот новый "Спартак" они и должны повести за собой", - сказал Самедов.

По итогам 19 туров РПЛ "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице.

Самедов выступал за "народную команду" с 2002 по 2005 и с 2017 по 2018 год.

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