Самедов назвал причину неудач Хендрикса в "Спартаке"
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о неудачной игре за московский клуб голландского хавбека Йоррита Хендрикса, который перешел в "Фейеноорд" на правах аренды.
"Хендрикс и Понсе меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню. Плюс «Спартак» взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел", - приводит слова Самедова ТАСС.
26-летний Хендрикс выступал за "Спартак" с 2021 года. Всего он провел за "красно-белых" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
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|Де Графсхап
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|23