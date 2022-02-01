Самедов назвал причину неудач Хендрикса в "Спартаке"

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о неудачной игре за московский клуб голландского хавбека Йоррита Хендрикса, который перешел в "Фейеноорд" на правах аренды.

"Хендрикс и Понсе меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню. Плюс «Спартак» взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел", - приводит слова Самедова ТАСС.

26-летний Хендрикс выступал за "Спартак" с 2021 года. Всего он провел за "красно-белых" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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