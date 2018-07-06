Самедов назвал сильные стороны сборной Хорватии

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о том, как команда готовится к матчу 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

"В нашей сетке хорваты – одни из фаворитов турнира. Это 100 процентов. У нас в этом плей-офф вообще полностью европейская сетка, не считая Колумбии. И Хорватия в ней однозначный фаворит. Поэтому надо максимально серьезно к ним отнестись. Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное – суметь воплотить это на поле. Мы и раньше были в курсе, что Хорватия – команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, еще раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом", - сказал он.

Игра России и Хорватии пройдет завтра, 7 июля.

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