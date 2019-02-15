Самедов назвал своих любимых футболистов

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Самедов назвал своих любимых футболистов

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов назвал своих любимых футболистов.

"Футболист номер один для меня - Зидан. Из тех, с кем играл, это Андрей Воронин. В СССР самый гениальный - Цымбаларь. На моей позиции всегда тащился от Луиша Фигу" - сказал 34-летний игрок.

В течение карьеры Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо", снова "Локомотив" и снова "Спартак". 13 января 2019 на правах свободного агента хавбек перешёл в "Крылья Советов".

Цвета сборной России Самедов защищал с 2011 по 2018 год, сыграл 53 матча и забил 7 голов.

Не пропустите: Воронин жёстко раскритиковал "Спартак". | http://soccernews.ru

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