Самедов назвал своих любимых футболистов
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов назвал своих любимых футболистов.
"Футболист номер один для меня - Зидан. Из тех, с кем играл, это Андрей Воронин. В СССР самый гениальный - Цымбаларь. На моей позиции всегда тащился от Луиша Фигу" - сказал 34-летний игрок.
В течение карьеры Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо", снова "Локомотив" и снова "Спартак". 13 января 2019 на правах свободного агента хавбек перешёл в "Крылья Советов".
Цвета сборной России Самедов защищал с 2011 по 2018 год, сыграл 53 матча и забил 7 голов.
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|Рубин
|17
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|7
|Ростов
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|8
|Ахмат
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|12
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