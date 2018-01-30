Самедов не думает о завершении карьеры

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Самедов не думает о завершении карьеры

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов заявил, что в ближайшее время он не собирается завершать карьеру.

"Я давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня ещё полтора года будет действовать контракт со "Спартаком", я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди Чемпионат Мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного" - сказал 33-летний футболист.

В этом сезоне Самедов сыграл за "Спартак" 17 матчей и забил 3 гола.

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