Самедов не считает, что у "Спартака" календарь легче, чем у "Локомотива"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов не считает, что у "Спартака" в чемпионате России календарь легче, чем у лидирующего "Локомотива".

"Абсолютно одинаковый календарь. Мы свои матчи с "Краснодаром" и "Зенитом" сыграли. Просто у "Локомотива" остались такие игры, но и у нас непростые выезды - в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у "Локомотива" - сказал Самедов.

Напомним, что "Спартаку" осталось сыграть дома с "Ахматом", "Ростовом" и "Динамо", а также в гостях с "Уралом" и "Амкаром". Что касается "Локомотива", то им предстоит сразиться с "Ахматом", "Уфой" и "Зенитом" на своём поле, и с "Динамо", "Краснодаром" и "Арсеналом" на выезде.

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