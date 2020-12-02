Самедов не верит в успех "Локомотива" в матче ЛЧ с "Баварией"
Экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов высказался о поражении "железнодорожников в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией".
"Если честно, я не удивлен такому исходу. Знал, что "Зальцбург" - очень сильная команда и что "Локомотиву" будет тяжело. Ожидал, конечно, лучшего, но получилось, как получилось. Результат абсолютно по игре. По первому тайму счет должен был быть даже крупнее, но где-то железнодорожникам повезло и удалось рано не сломаться.
Что касается шансов на евровесну, то, говоря откровенно, даже если "Бавария" выставит не основной состав, зацепить хоть одно очко все равно будет тяжело. Конечно, все бывает в футболе, но здесь надежды не так много, к сожалению", - цитирует Самедова Sport24.
Матч "Бавария" - "Локомотив" состоится 9 декабря и начнется в 23:00 (мск).
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