Самедов недоволен судейством в матче с Уругваем

Полузащитник сборной России Александр Самедов высказал недовольство работой арбитра в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

"Некоторые решения судьи были странными. Мне показалось, что он чудак. Говоришь ему, а он всё с улыбкой воспринимает. Странно" - сказал Самедов.

Напомним, что Россия разгромно проиграла Уругваю. При этом команде Станислава Черчесова пришлось почти две трети матча играть в меньшинстве.

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