Самедов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Думаю, что эта история нехорошо закончится для ребят"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов поделился мыслями о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым грозит реальный тюремный срок.
"Уже не знаю, чем всё закончится. Но я думаю, что эта история нехорошо закончится для ребят. Я очень надеюсь, что всё будет нормально, но как всё складывается и идёт. Я, честно говоря, пришёл к выводу, что - не хочу каркать - будет всё не очень хорошо. Наверное, это показательная процедура. Чтобы другим неповадно было. Я уже много говорил, что всё будет хорошо, а получается, что ничего хорошего. Общаться с ними не удаётся. К ним невозможно попасть. Пускают только близких и родных", - сказал Самедов.
Также экс-игрок "Спартака" прокомментировал состояние здоровья Кокорина.
"В ситуации с Кокориным, с его коленом, если это всё задержится, думаю, нереально будет вернуться в большой спорт. Ему всё это время надо было восстанавливаться. Это очень плохо для здоровья", - добавил Самедов.
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