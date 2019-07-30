Самедов объявил о завершении карьеры

Известный российский футболист Александр Самедов принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Всё это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего!" - написал 35-летний полузащитник в инстаграме.

Последним клубом Самедова были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России хавбек выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

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