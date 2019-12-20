Самедов оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Известный в прошлом российский футболист Александр Самедов порассуждал о перспективах национальной сборной своей страны в финальной части Евро-2020.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

"Понятно, что Бельгия - фаворит. С Данией шансы 50 на 50. Считаю, что мы с ними сопоставимы по уровню. Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге. Почему бы с той же Бельгией не зацепить очки? А затем, дай бог, обыграть Финляндию и во всеоружии подходить к матчу с Данией", - сказал Самедов.

Сам полузащитник выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов.

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